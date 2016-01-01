В этой категории Вы сможете подобрать необходимую 3G CDMA антенну, которая поможет значительно усилить сигнал, а также увеличить скорость передачи данных. Данные антенны специально созданы для того чтобы улучшить качество работы 3G оборудования. Если Вы живете или работаете в зоне с нестабильным приемом сигнала, находитесь на большом расстоянии от базовой вышки, в условиях радиопомех – тогда 3G CDMA антенна именно то, что Вам нужно. Благодаря антенне, Вы сможете создать стабильный и надежный канал связи для загородного дома, дачи, офиса и т.д. Выбор 3G антенны зависит от многих факторов: местности, удаленности от базовой вышки, условий приема, длины кабеля и конечно Ваших желаний и возможностей. Выбор антенны – это довольно тонкая процедура, поэтому, лучше всего, сначала проконсультируйтесь с менеджерами нашего магазина, которые учитывая все факторы, подберут наиболее приемлемый вариант.