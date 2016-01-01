В этой категории Вы сможете подобрать необходимую 3G CDMA антенну, которая поможет значительно усилить сигнал, а также увеличить скорость передачи данных. Данные антенны специально созданы для того чтобы улучшить качество работы 3G оборудования. Если Вы живете или работаете в зоне с нестабильным приемом сигнала, находитесь на большом расстоянии от базовой вышки, в условиях радиопомех – тогда 3G CDMA антенна именно то, что Вам нужно. Благодаря антенне, Вы сможете создать стабильный и надежный канал связи для загородного дома, дачи, офиса и т.д. Выбор 3G антенны зависит от многих факторов: местности, удаленности от базовой вышки, условий приема, длины кабеля и конечно Ваших желаний и возможностей. Выбор антенны – это довольно тонкая процедура, поэтому, лучше всего, сначала проконсультируйтесь с менеджерами нашего магазина, которые учитывая все факторы, подберут наиболее приемлемый вариант.

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Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем который не..
100 грн.
На основе 5 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Franklin U600.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Franklin U600.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 3 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Huawei EC306, EC315, EC5805, EC228, E160, E169(HSDPA), Cmotech CCU-550, CDU-550, CDU-680.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Huawei EC306, EC315, EC5805, EC228, E160, E169(HSDPA), Cmotech CCU-550, CDU-550, CDU-680.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 1 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel U720, EX720, S720, HTC 6600, 6700, ZTE MF622, MF630.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel U720, EX720, S720, HTC 6600, 6700, ZTE MF622, MF630.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 2 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel U727, U760, MC551L, U1000, Sierra 597U, 598U, 250U, W802, Pantech UM175, PX500, PC5750, Huawei EC168.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel U727, U760, MC551L, U1000, Sierra 597U, 598U, 250U, W802, Pantech UM175, PX500, PC5750, Huawei EC168.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 1 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Pantech UM150, UM185, UMW190, UML290, UM100C, S620, Cal-Comp A600.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Pantech UM150, UM185, UMW190, UML290, UM100C, S620, Cal-Comp A600.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 3 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Sierra 595U, 595 pcmcia, 597express, ZTE My39, Utel 8750, 8810.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Sierra 595U, 595 pcmcia, 597express, ZTE My39, Utel 8750, 8810.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
100 грн.
На основе 3 отзывов.
3G 4G Антенна с усилением 3dB универсальная UMTS GSM CDMA LTE
3G 4G Антенна с усилением 3dB универсальная UMTS GSM CDMA LTE
Описание Если Вас не устраивает скорость мобильного интернета, то очевидно необходимо усилить сигнал, поступающий от базовой станции оператора к вашему устройству. Качественная и компактная универсальная 3G 4G UMTS GSM CDMA LTE антенна поможет усилить слабый радиосигнал и увеличить скорость ин..
150 грн.
На основе 4 отзывов.
Терминальная антенна 5dB
Терминальная антенна 5dB
Описание Дополнительная антенна для вашего маршрутизатора позволяет существенно улучшить сигнал и повысить качество соединения. Терминальная антенна 5dB проста в использовании и установке. Просто установите ее в разъем вашего маршрутизатора и вы сразу заметите улучшение уро..
150 грн.
На основе 1 отзывов.
3G 4G Антенна с усилением 5дБ универсальная UMTS GSM CDMA LTE
3G 4G Антенна с усилением 5дБ универсальная UMTS GSM CDMA LTE
Описание Если Вас не устраивает скорость мобильного интернета, то очевидно необходимо усилить сигнал, поступающий от базовой станции оператора к вашему устройству. Качественная и компактная универсальная 3G 4G UMTS GSM CDMA LTE антенна поможет усилить слабый радиосигнал и увеличить скорость ин..
200 грн.
На основе 5 отзывов.
3G Антенна автомобильная 5db на магните
3G Антенна автомобильная 5db на магните
Описание Автомобильная CDMA 800mHz 5dB антенна необходима для усиления сигнала и увеличения скорости мобильного интернета при использовании в автомобиле. Антенна имеет магнитную основу и может крепиться на крыше Вашего автомобиля. Также данная CDMA антенна может использоваться для усиления отраже..
200 грн.
На основе 2 отзывов.
3G Антенна (16 dB) cdma 800
3G Антенна (16 dB) cdma 800
Описание Если вы находитесь за городом и в вашей местности отсутствует покрытие мобильного интернета либо вас не устраивает его скорость, то очевидно необходимо усилить сигнал, поступающий от базовой станции оператора к вашему устройству. Для этого Вам понадобится внешняя антенна, с помощью котор..
200 грн.
На основе 3 отзывов.
Бесконтактный переходник NET-3G RN-021
Бесконтактный переходник NET-3G RN-021
Описание На сегодняшний день существует очень много моделей 3G модемов и роутеров, которые не имеют гнезда для подключения внешней антенны. Но что же делать, если Вы являетесь владельцем такого устройства и все же нуждаетесь в подключении антенны, так как пользуетесь интернетом в местах слабого с..
200 грн.
На основе 2 отзывов.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel MiFi2200, Franklin U301, Huawei E153, E171, E220, E1550, E226, EC167, EC1260, EC1261.
Переходник Адаптер Пигтейл для 3G модема : Novatel MiFi2200, Franklin U301, Huawei E153, E171, E220, E1550, E226, EC167, EC1260, EC1261.
Подключение внешней антенны незаменимо в удаленной от крупных городов местности. Она позволяет существенно увеличить мощность сигнала. Соединяет 3G модем и антенну специальный переходник (pig-tail), который состоит из посеребренного кабеля и 2-х разъемов. На одном конце переходника разъем ко..
200 грн.
На основе 1 отзывов.
3G CDMA антенна комнатная 8 дби cdma 800
3G CDMA антенна комнатная 8 дби cdma 800
Описание Качественная и компактная комнатная 3G CDMA антенна. Используется в зонах со слабым сигналом оператора. Наибольшая эффективность антенны гарантируется при установке возле окна, направляя ее в сторону ближайшей вышки провайдера, желательно, чтобы удаленность от базовой вышки было не б..
250 грн.
На основе 1 отзывов.